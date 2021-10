ARD zeigt neues Gesprächsformat mit Maischberger an zwei Tagen

Die ARD bietet ein neues Gesprächsformat mit Talkshowmoderatorin Sandra Maischberger an. "Sandra Maischberger lädt am Dienstag und Mittwoch Gäste aus unterschiedlichen Lebensbereichen zu einem neuen, vertiefenden Gesprächsformat ein", teilte die ARD-Programmdirektion am Freitag in München mit.

Berlin Maischberger ist bislang mit ihrer Talkshow "maischberger.die woche" mittwochabends im Ersten zu sehen. Das Ganze ist Teil einer Programmreform, die die ARD schrittweise beginnend mit dem Jahr 2022 umsetzen will. Dabei wird auch die ARD Mediathek ausgebaut. Dort soll es mehr exklusive Inhalte geben, darunter Dokus. Zudem wird das Programmschema im Ersten an einigen Stellen verändert.