Argwohn statt Idylle im Kärntner Biotop

"Waidmannsdank": Der Landkrimi von Pia Hierzegger thematisiert zwei Frauen und das Beziehungsgeflecht in einer düster-kauzigen Provinz.

Mord, illegale Machenschaften und Familienkonflikte erschüttern eine Kleingemeinde in der Bergwelt in Oberkärnten. Dort, wo die Jugend abgewandert ist und die Zurückgebliebenen - meist ledige Männer, die der Jagdleidenschaft frönen - nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken. So weit die triste Ausgangslage für den Landkrimi "Waidmannsdank" (Dienstag, ORF 1, 20.15 Uhr), für den die Grazerin Pia Hierzegger das Drehbuch geschrieben hat. Die 48-Jährige spielt in dem düster-kauzigen Sittenbild der Provinz die Rolle der Oberinspektorin Acham vom LKA Klagenfurt.

