Auch alles Digitale gehört vererbt

Die Nachrichten auf Facebook, das Guthaben auf Paypal oder das Spotify-Abo: Die deutsche Politik klärt gerade auf, wie es um das Digitalerbe bestellt ist - und wie man vorsorgen soll. In Österreich gelten ähnliche Normen, schildert ein Experte.

Zu regeln, was nach dem Tod mit dem Familienhaus oder dem Ersparten passieren soll, ist für die meisten selbstverständlich. Aber was ist mit dem digitalen Erbe? Was soll mit meinem Facebook-Profil geschehen? Und was wird aus meinen elektronischen Büchern, den ...