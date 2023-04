Auch Australien verbietet TikTok-App auf Regierungshandys

Wie zuvor schon andere westliche Staaten verbietet nun auch Australien die Nutzung der Kurzvideo-App TikTok auf den Handys von Regierungsmitarbeitern. Die Entscheidung sei auf Rat von Geheimdienst- und Sicherheitsexperten wegen Sicherheitsbedenken gefallen, teilte Australiens Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus am Dienstag mit. Die Anweisung werde sobald wie möglich in Kraft treten. "Ausnahmen werden nur in besonderen Fällen und mit angemessenen Sicherheitsmaßnahmen gewährt", erklärte Dreyfus.

BILD: SN/APA/AFP/LOIC VENANCE Gerät zunehmend in Verruf und ins Abseits: TikTok.