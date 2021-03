Auch Selbsttester können sich jetzt neue Freiheiten verschaffen

In Vorarlberg gibt es seit dieser Woche ein neues System für Corona-Heimtests. Die erste Bilanz ist bescheiden. Salzburg könnte indessen nachziehen.

Das Procedere ist derweil österreichweit einzigartig: Seit dieser Woche ist es in Vorarlberg möglich, sich per Corona-Selbsttest etwa Zutritt zu Kulturveranstaltungen zu verschaffen. Möglich macht das ein Onlinesystem basierend auf QR-Codes, also computergenerierten Zugriffscodes, die man sonst von Tickets für Fußballspiele oder Konzerte kennt.

Das Procedere sei am besten Schritt für Schritt erklärbar, sagt Philipp Bachmann im SN-Gespräch. Bachmann verantwortet für das Amt der Vorarlberger Landesregierung das neue Selbsttestsystem. Vorarlberger könnten auf Gemeindeämtern und in ausgewählten Apotheken bis ...