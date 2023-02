Auch US-Behörden verbieten TikTok auf ihren mobilen Geräten

Weißes Haus setzt für Umsetzung Frist von 30 Tagen. Es gibt Befürchtungen eines möglichen Zugriffs durch den chinesischen Staat.

Bekommt in Europa und Amerika nun Gegenwind: TikTok.

Die umstrittene Internet-App TikTok muss laut einer Anordnung des Weißen Hauses jetzt auch von allen mobilen Geräten von US-Bundesbehörden gelöscht werden. Diese Maßnahme müsse "innerhalb von 30 Tagen" umgesetzt werden, erklärte am Montag die zuständige Abteilung der US-Regierung. Die TikTok-App müsse gelöscht und dürfe nicht mehr installiert werden. Von Geräten, die von US-Bundesbehörden ausgegeben oder genutzt werden, müsse der Internetzugriff auf die App verboten werden.

TikTok ist mit einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern weltweit besonders in der jüngeren Generation beliebt. Sie können kurze Videos erstellen, ein Algorithmus schlägt Videos zum Anschauen vor. Allerdings gibt es massive Datenschutzbedenken und vor allem Befürchtungen über einen möglichen Zugriff des chinesischen Staates auf den chinesischen Mutterkonzern von TikTok, Bytedance. Die EU-Kommission hatte ihrerseits Beschäftigten vor knapp einer Woche die Nutzung von TikTok auf Diensthandys oder -Laptops verboten, die kanadische Regierung am Montag nachgezogen.

In Kanada gilt das Verbot bereits seit diesem Dienstag. Die zuständige kanadische Ministerin Mona Fortier begründete das Verbot in Ottawa mit einem "inakzeptablem Risiko für die Privatsphäre und die Sicherheit". Zwar handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Derzeit gebe es keine Beweise dafür, dass Regierungsinformationen betroffen seien. Die Erfassungsmethoden von TikTok ermöglichten aber einen beträchtlichen Zugang zu Inhalten mobiler Geräte. Daher werde der Download der App an Regierungsgeräten gesperrt. Bereits heruntergeladene Apps müssen entfernt werden.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau antwortete auf eine Frage, ob die Regierung auch ein komplettes landesweites Verbot von TikTok in Betracht ziehe: "Dies mag ein erster Schritt sein. Es mag der einzige Schritt sein, den wir machen müssen. Aber wir werden bei jedem Schritt sicherstellen, dass wir die Sicherheit der Kanadier schützen."