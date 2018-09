Auf Nazis ballern und KZ-Manager spielen

Faschismus in Computerspielen: Darf man in Games Hakenkreuze zeigen - und wie ist das mit der Selbstzensur?

Die Art, wie Geschichte in der Populärkultur behandelt wird, beeinflusst das Denken vieler Menschen - etwa in Computerspielen. Wie der Holocaust und die NS-Zeit hier thematisiert werden, untersucht der Wiener Historiker und Politikwissenschafter Eugen Pfister.

Warum befasst sich ein Historiker mit Computerspielen? Ich interessiere mich für die Geschichte politischer Ideen, konkret dafür, wie innerhalb der Populärkultur Politik kommuniziert und ausverhandelt wird. Wähler und Wählerinnen müssen sich in einer Demokratie ja zu unendlich vielen Themen eine Meinung bilden, von Stammzellenforschung bis zu Putins Außenpolitik. Ein Großteil davon passiert in der Populärkultur. Für mein Forschungsprojekt schaue ich mir Computerspiele an, und zwar konkret, wie unsere Gesellschaft auch hier Werte und Tabus immer wieder neu ausverhandelt. Was sind unsere Vorbilder, unsere Helden, unsere Albträume? Was ist höher zu werten, Individualismus oder Solidaritätsdenken? Selbst wenn die Entwickler kein politisches Spiel beabsichtigen, transportieren sie doch unweigerlich politische Inhalte.