Auf Netflix zieht die alte Garde in den Kampf

Charlize Theron und ihr Team rücken wohl zum richtigen Moment an: Just in Corona-Krisenzeiten kann eine Portion gehaltvolle Action-Unterhaltung nicht schaden. Theron gibt ab heute im Netflix-Film "The Old Guard" die Kriegerin Andy. Sie und ihre Gefährten Booker (Matthias Schoenaerts) sowie das schwule Paärchen Nicky (Luca Marinelli) und Joe (Marwan Kenzari) haben Superkräfte, sind aber keine Superhelden. Seid ihr die Guten oder die Bösen, fragt etwa die neu dazugestoßene Marine-Soldatin Nile (KiKi Layne). "Kommt auf das Jahrhundert an", lautet die lapidare Antwort der Garde. Sie kennen sich bereits von den Kreuzzügen. Seither ist der Kampf gegen Armut, Terror und Machtmissbrauch ihre nie endende Mission. Doch nachdem die Truppe in die Falle eines Ex-CIA-Agenten (Chiwetel Ejiofor) tappt, wird sie selbst von einem Pharmaboss gejagt: Er will den Gencode der Garde knacken.



Quelle: SN, Dpa