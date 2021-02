Auflage der "Salzburger Nachrichten" bleibt auch in der Pandemie stabil

Vor allem der Verkauf der E-Paper-Ausgaben zog kräftig an.

Die Ergebnisse der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das zweite Halbjahr 2020 weisen für die "Salzburger Nachrichten" stabile Zahlen aus. Verglichen mit dem zweiten Halbjahr 2019 blieb die täglich verkaufte Auflage mit 68.284 Exemplaren annähernd ident. Im Jahresschnitt 2020 verkauften die "Salzburger Nachrichten" 68.728 Exemplare - eine ebenfalls stabile Zahl. Die vollbezahlten Print-Abonnements haben indessen gar leicht zugelegt.

Auch der anteilig hohe Abo-Anteil ist ein Indiz für eine starke Blattbindung: Mittlerweile werden 94 Prozent der verkauften SN-Auflage per Abonnement vertrieben.

Erfreulich ist ebenso das Plus im Digitalbereich: Die Zahl der verkauften SN-Digitalabos stieg im Vergleich zwischen dem zweiten Halbjahr 2019 und dem zweiten Halbjahr 2020 um 1696 Stück auf nunmehr 12.498 - und somit um rund 16 Prozent. "Die neue ÖAK bestätigt den erfolgreichen Weg, den die ,Salzburger Nachrichten' beschreiten - trotz der Corona-Herausforderungen wie etwa mehrerer Lockdowns", sagt SN-Verlagsforscher Hans Paischer.

Aus den ÖAK-Zahlen sind auch für die gesamte Medienbranche Trends abzulesen. So fällt auf, dass die Printauflagenzahlen der Tageszeitungen sanft rückläufig sind, während deren E-Paper-Verkäufe im Schnitt stiegen. Parallel gingen die Auflagenzahlen der Magazine und Wochenzeitungen deutlich zurück (gedruckt und als E-Paper). Im Grunde verlor ein jedes namhafte Wochenheft spürbar an Auflage. Zwei Ausnahmen waren "Servus in Stadt & Land" (Red Bull Mediahouse) mit einem Plus von 3165 Stück. Und der "Gewinn" mit einer Steigerung von 6529 Exemplaren.