Aus der "Wiener Zeitung": EU-Kommissarin Jourova ist "nicht glücklich"

Das Aus der "Wiener Zeitung" in ihrer bisherigen Form bleibt auch in der EU-Kommission nicht unbeachtet. "Ich bin nicht glücklich mit der Situation, weil ich glaube, dass die 'Wiener Zeitung' über Jahre hinweg im Informieren von Leuten eine gute Rolle spielte", sagte die EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova der APA in einem Interview mit dem European Newsroom. Näher wollte die EU-Kommissarin auf den konkreten Fall nicht eingehen.

BILD: SN/APA/BELGA/BENOIT DOPPAGNE Vera Jourova weiß über das Aus der 'Wiener Zeitung' in bisheriger Form