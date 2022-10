Aus für tägliche Printausgabe der "Wiener Zeitung": "Unabhängige Stimme geht verloren"

Das avisierte Aus der gedruckten "Wiener Zeitung" ruft Kritik hervor. Chefredakteur Walter Hämmerle hofft auf Alternativen.

Die geplante Einstellung der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung stößt beim betroffenen Chefredakteur Walter Hämmerle auf Kritik. Indem die Bundesregierung keine verlegerische Entscheidung getroffen habe, sondern ihren politischen Willen dekretiere, sei die Gefahr groß, dass die "Wiener Zeitung" als Medium wie als älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt "einen leisen Tod sterben wird", schreibt Hämmerle in seinem Leitartikel. Und: "Alternativen hätte es gegeben und gibt es nach wie vor."

Auf Anfrage der SN erläutert Hämmerle: "Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es ein breites Potenzial für eine konkrete, auch unternehmerische Beteiligung/Mitwirkung an der Neuaufstellung der ,Wiener Zeitung' gibt. Bis hin zu einer Privatisierung." Laut Regierungsplänen soll sich die Berichterstattung der "Wiener Zeitung" künftig aber hauptsächlich auf den Onlinebereich fokussieren, als Printprodukte sind nur noch zehn Ausgaben pro Jahr geplant. Dafür will die Regierung das republikseigene Medienhaus zu einem Ausbildungsinstitut für Medienschaffende erweitern. Chefredakteur Hämmerle hat indessen die Pläne einer Privatisierung nicht aufgegeben. Das Blatt stelle durch den Markennamen, die "hochangesehene Qualitätsredaktion" und den Claim "älteste Tageszeitung der Welt" für viele ein "sehr attraktives Asset" dar, das auch einen erheblichen materiellen Wert verkörpere, betont er. Über ein bereits im Vorjahr mit dem IV-Chefökonomen Christian Helmenstein ausgearbeitetes Konzept habe es aber "keine ernsthaften Gespräche gegeben", kritisiert Hämmerle. Experten wie etwa der Salzburger Medienwissenschafter Josef Trappel sind skeptisch, ob sich an den von der Regierung präsentierten Plänen noch etwas ändern werde: "Da müsste schon etwas sehr Dramatisches passieren."

Trappel hält das Konzept der Regierung jedenfalls für "nicht überzeugend": An der geplanten zusätzlichen Journalistenausbildung gebe es in Österreich keinen großen Bedarf, das Aus für die gedruckte "Wiener Zeitung" sei ein weiterer "nicht akzeptierbarer Schritt in Richtung Medienkonzentration". Dass eine unabhängige Stimme verloren gehen soll, sei dramatisch, betont Trappel, der glaubt, dass man auch eine andere politische Lösung hätte finden können: "Die ÖVP ist aber den Unternehmern, die in der ,Wiener Zeitung' inserieren mussten, verpflichtet. Die Folge ist Klientelpolitik, die einen Vielfaltsverlust in Kauf nimmt."

Während aus Wirtschaftskreisen "das Ende der Veröffentlichungspflicht" im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" - der Grund für die finanziellen Probleme des Blattes - begrüßt wurde, protestierte etwa der Presseclub Concordia gegen "die Verstümmelung der Zeitung und die Verstaatlichung der Journalistenausbildung". Die Regierung wird aufgefordert, die "Wiener Zeitung" als unabhängiges Qualitätsmedium zu erhalten. Auch die Österreich-Sektion der Vereinigung der Europajournalistinnen und -journalisten (AEJ) drängt auf den Weiterbestand der täglichen Printausgabe.