Australiens Zeitungen protestieren für mehr Pressefreiheit

Mit weitgehend geschwärzten Titelseiten haben australische Zeitungen eine Beschneidung der Pressefreiheit durch die Regierung angeprangert. Große Tageszeitungen wie "The Australian", "The Sydney Morning Herald" und "The Daily Telegraph" stellten ihren Lesern am Montag die Frage: "Wenn die Regierung die Wahrheit vor Ihnen versteckt, was vertuscht sie?"

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Die Medien wollen, dass die Pressefreiheit besser geschützt ist