Australiens Zeitungen protestieren mit schwarzen Titelseiten

Aus Protest gegen eine zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit sind Australiens große Tageszeitungen am Montag mit geschwärzten Titelseiten erschienen. Auf Blättern wie dem "Sydney Morning Herald" oder dem "Australian" verdeckten schwarze Balken Text und Fotos. Die Aktion stand unter dem Motto "Your Right to Know" ("Ihr Recht, zu wissen").

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Die Medien wollen, dass die Pressefreiheit besser geschützt ist