Austria Presse Agentur erhielt staatliches Gütezeichen für Familienfreundlichkeit

Der APA - Austria Presse Agentur ist das staatliche Gütezeichen "berufundfamilie" verliehen worden.

Damit bekennt sich die Nachrichtenagentur weiterhin dazu, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestmöglich zu unterstützten sowie die Rahmenbedingungen für Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu optimieren und auszubauen. Die Übergabe des Zertifikats nahm Bernadett Humer, Sektionsleiterin Familie und Jugend im Bundeskanzleramt, auf virtuellem Weg vor.

"Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist der APA ein sehr wichtiges Anliegen und wird unter anderem mit Gleitzeit, Homeoffice-Regelungen, Elternkarenz oder Elternteilzeit seit vielen Jahren gelebt", wurde APA-Geschäftsführerin Karin Thiller in einer Aussendung zitiert. Die Zertifizierung sei nur ein Teilschritt. "Angesichts des allgemeinen Kulturwandels in der Arbeitswelt ist es noch stärker unser Auftrag, Initiativen zu entwickeln, die die New Work Experience und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich abdecken", so Thiller.