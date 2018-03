Autor Saviano zu Journalistenmord in Slowakei: Mafia dort lange aktiv

Die Mafia hat in der Slowakei nach den Worten des italienischen Schriftstellers und Mafia-Experten Roberto Saviano seit langem ein festes Standbein.

Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter schrieb Saviano am Donnerstag auf Facebook: "Die "'Ndrangheta, Camorra und Cosa Nostra investieren und verstecken sich seit Jahren in der Slowakei." Saviano ist mit Recherchen über die Mafia und mit seinem Buch "Gomorrha" international bekannt geworden.

Der 27-jährige Journalist und seine Verlobte waren in der Nacht zum Montag in ihrem Haus in der Westslowakei tot aufgefunden worden. Eine Spur führt zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. Kuciak hatte über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert und war auf Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern gestoßen. Mehrere italienische Geschäftsleute sind in dem Fall festgenommen worden.

"Kuciak wurde getötet, weil er alleine zur Rolle der Mafia in seinem Land recherchiert hat", schrieb Saviano. "Wir müssen uns selbst fragen, warum Journalisten (...) immer noch so verletzlich sind, dass sie auf dem Altar der Geschäftemacherei geopfert werden können."

(Apa/Dpa)