"Babylon Berlin"-Regisseur bekommt US-Stipendium

Der Regisseur und Drehbuchautor will in der ehemaligen Residenz von Lion Feuchtwanger eine neue Serie schreiben.

Der Berliner Filmemacher Henk Handloegten ("Babylon Berlin", "Fenster zum Sommer") erhält ein Stipendium für einen Aufenthalt in Los Angeles. Das Medienboard Berlin-Brandenburg schickt ihn nächstes Jahr für drei Monate in die Villa Aurora an der US-Westküste. Die Villa sei "ein inspirierender Ort", teilte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus am Dienstag mit.

Handloegten hat mit Tom Tykwer und Achim von Borries die Serie "Babylon Berlin" gedreht. In den USA wolle der Regisseur und Drehbuchautor an einer neuen Serie arbeiten, schrieb das Medienboard. Die gemeinsame Filmförderanstalt von Berlin und Brandenburg vergibt ihr Stipendium zum neunten Mal.

In der Villa wohnte einst der Schriftsteller Lion Feuchtwanger. Die Künstlerresidenz vergibt auch mehrere eigene Stipendien. Für 2020 wählte eine Jury die Regisseurinnen Isabelle Stever ("Das Wetter in geschlossenen Räumen"), Nele Wohlatz ("El futuro perfecto") und Petra Volpe ("Die göttliche Ordnung") aus. Gefördert wird das Programm von der deutschen Bundesregierung.

Quelle: Dpa