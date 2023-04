Babyschuhe und Rosenkranz: Glücksversprechen im Auto

Engel, Kreuze, Plüschtiere, Plastikblumen, Ketten und noch vieles mehr: Eine 79-jährige Grazer Fotografin lichtet ab, was in heimischen Automobilen alles vom Rückspiegel baumelt.

Offenbar ein Hinweis, dass ein Frau am Steuer sitzt: „Lady on Tour!“

Ein Bekenntnis zum Lieblingsfußballverein in Wimpelform oder ein Objekt, das der olfaktorischen Erbauung, also der Lufterfrischung ("Wunderbaum"), dienen soll? Ein Ausdruck der religiösen Gesinnung (Kreuz, Minikoran, Buddhafigürchen) oder eine Reminiszenz an die verwegene Hot-Rod-Bewegung in den USA, also ein Signal, dass man einem spontanen Straßenrennen nicht abgeneigt wäre (zwei Plüschwürfel, auch "Fuzzy Dice" genannt). Es gibt viele Möglichkeiten, den Rückspiegel im Autoinneren zu dekorieren.

Die 79-jährige Grazerin Eva Mohringer hat vor zwei Jahren begonnen, Talismane und Maskottchen in ...