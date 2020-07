"Batwoman" wird erstmals von Afroamerikanerin verkörpert

In der ersten Staffel der US-Serie "Batwoman" wurde die lesbische Titelfigur von der australischen Schauspielerin Ruby Rose verkörpert. Für Staffel zwei des Erfolgsformats hat der Sender CW nun eine Neubesetzung bekannt gegeben: Javicia Leslie wird als erste Afroamerikanerin die ikonische Superheldinnenrolle übernehmen.

"Ich bin extrem stolz, die erste schwarze Darstellerin zu sein, die die Kultrolle von Batwoman im Fernsehen spielen darf. Und als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt, Teil dieser wichtigen Serie zu werden, die ein echter Türöffner für die LGBTQ+-Gemeinschaft wurde", so Leslie. Die neue Batwoman soll laut Sender "liebenswert, schusselig, ein wenig doof und ungezügelt" sein und hat ihr bisheriges Leben als Drogenabhängige verbracht, die nun in einem Van lebt.

Mit der Verpflichtung von Leslie setzt die US-Unterhaltungsbranche ihre Bemühungen um mehr Diversität fort. So soll etwa im Marvel-Franchise "The Eternals", der für kommendes Frühjahr angekündigt ist, der erste schwule Superheld seinen Auftritt haben und mit dem Darsteller Kumail Nanjiani auch der erste pakistanische Superheld in einem Hollywoodfilm zum Einsatz kommen.

Quelle: Apa/Reuters