BBC feiert Geburtstag: 100 Jahre "Auntie Beeb"

Weltweit bekannt und geschätzt, ist die British Broadcasting Corporation für die Menschen im Land eine Institution. Über die Anfänge, die Höhepunkte und die Krise der Sendeanstalt.

"Das ist 2LO, Marconi House, London calling." Diese Worte dringen am 14. November 1922 um 18 Uhr aus knisternden Radiogeräten in Großbritannien. Mit ernster Stimme wendet sich der Programmdirektor der BBC, Arthur Burrows, zum ersten Mal an Hörerinnen und Hörer. Er trägt die Nachrichten des Tages vor, einmal schnell und einmal langsam. Danach erfolgt eine Wettervorhersage. Es war die Geburtsstunde des ersten nationalen Rundfunkdienstes der BBC, übermittelt mithilfe des Radiosenders 2LO London.

Diese Woche jährt sich die Gründung ...