BBC-Kinderfernsehen stellt Gastmoderator mit Down-Syndrom ein

Zum Moderatorenteam des BBC-Kinderfernsehens CBeebies gehört in Zukunft auch ein junger Mann mit Down-Syndrom.

Wie der Sender per Twitter mitteilte, soll George Webster bald in dem Programm "CBeebies House" zu sehen sein. In einem Clip des Senders, der am Montag veröffentlicht wurde, sagte der 20-Jährige: "Ich bin so stolz und freue mich so sehr darauf, loszulegen". Seine Familie habe ihm stets gesagt, er könne alles erreichen, so Webster weiter und fügte hinzu: "Und seht mal her, hier bin ich. Im CBeebies House!"

In kleinen Ausschnitten aus der Sendung ist er beispielsweise dabei zu sehen, wie er Essen zubereitet oder sich mit dem Maskottchen Dodge, einer Hunde-Handpuppe, unterhält. Webster, der auch als Tänzer und Schauspieler engagiert wurde, hatte zuvor mit einem Video des BBC-Schulfernsehens über das Down-Syndrom aufgeklärt und damit auf sich aufmerksam gemacht.