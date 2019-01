BBC schickte May im Weltkriegs-Flugzeug nach Brüssel

Dem britischen Sender BBC ist eine peinliche Panne bei der Brexit-Berichterstattung unterlaufen. Zu den Worten "Theresa May sagt, sie will nach Brüssel zurückkehren, um ihr Brexit-Abkommen nachzuverhandeln", zeigte der Sender Aufnahmen eines Kampfflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. In Sozialen Netzwerken sorgte die Panne für belustigte Reaktionen.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Ob May über die TV-Panne lachen kann?