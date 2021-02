Bei der Impfanmeldung gehen Daten an Google

In zumindest drei Bundesländern müssen Impfwillige dem IT-Riesen Informationen preisgeben. Das sei schlichtweg illegal, meint ein Experte.

Es ist nur ein Satz. Aber der regt auf: Wer sich auf der offiziellen Anmeldeseite des Landes Oberösterreich für die Coronaimpfung registrieren will, muss "ausdrücklich einwilligen", dass ein Teil der eigenen Daten "zum Zweck der Analyse an Google Inc., (...) USA (unsicherer Drittstaat)", übermittelt wird. Auch oberösterreichische SN-Leser beschwerten sich in den vergangenen Tagen über diesen Passus. Umso mehr stellt sich die Frage: Welche Daten gehen hier an Google? Und aus welchem Grund? Wie das Land Oberösterreich auf Anfrage schildert, ...