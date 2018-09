Bei Kodak macht es wieder klick

Kodak gilt als Paradebeispiel für den Fall eines Technikpioniers. Nun will sich der Fotokonzern zurückkämpfen. Was Kodak in den vergangenen Jahren falsch gemacht hat. Und was andere Unternehmen daraus lernen können.

Februar 1997: Die Kodak-Aktie hat mit rund 95 Dollar sein Allzeithoch erreicht. Und das Wertpapier wird als zukunftsträchtig eingestuft. Schließlich ist Kodak nicht nur die Nummer eins bei analoger Fotografie, sondern hat auch die erste Digitalkamera erfunden. Jänner 2012: Die Kodak-Aktie ist weniger als einen Dollar wert. Wenig später muss der Konzern den Insolvenzantrag stellen. Schuld ist hauptsächlich die eigene Innovation: Kodak hatte zwar die Digitalfotografie mitentwickelt, aber den Trend zu wenig gepflegt.