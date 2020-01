Berlinale zeigt ORF/Netflix-Mystery-Thrillerserie "Freud"

Der Begründer der Psychoanalyse ist die Hauptfigur in dem Projekt von Marvin Kren. Es geht um politische Intrigen, Drogen und mysteriöse Mordfälle.

. Sigmund Freud - einmal nicht zwischen Theorie und Analyse auf der Couch, sondern auf Mörderjagd: Das ist der Stoff, aus dem ein achtteiliger Serienevent gezimmert wurde. Der noch junge Freud (Robert Finster) kämpft sich durch den Alltag in Wien, wo es um 1890 ein ausschweifendes, dekadentes Leben gibt. Die in Prag und Wien entstandene internationale achtteilige ORF/Netflix-Eventproduktion "Freud" interpretiert eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Österreichs völlig neu: Knapp 80 Jahre nach dem Tod des Begründers der Psychoanalyse wird dieser als rastlos, schillernd, unsicher und wild zugleich geschildert.

Marvin Krens neuestes TV-Projekt erzählt in einem zum Teil realen, zum Teil fiktiven Setting einen rein fiktiven Kriminalfall, der zum Auftakt eines großen Komplotts wird. Zur Seite stehen Robert Finster in dieser ersten Zusammenarbeit zwischen ORF und Netflix Ella Rumpf als das berüchtigte Medium Fleur Salomé - sie wird bei der heurigen Berlinale zu einem der zehn "European Shooting Stars" gekürt - und Georg Friedrich in der Rolle des Kriegsveteranen Alfred Kiss. Die ORF/Netflix-Eventproduktion wird die Reihe "Berlinale Series" (24. bis 27. Februar) im Zoopalast eröffnen.

"Es freut mich ganz besonders, dass wir nach ,M' nun zum zweiten Mal in Folge die Premiere einer zutiefst österreichischen und gleichzeitig internationaler Produktion bei der Berlinale feiern werden", sagt ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Mit "Freud" werde das bestehende Bild des österreichischen Psychoanalytikers etwas verrückt. Marvin Kren habe ein detailreiches Sittenbild Wiens zum "Fin de Siècle" erschaffen und präsentiere dem Publikum einen jungen, widersprüchlichen und ebenso menschlichen "Freud".

ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk betont: "Nicht im Stil eines klassischen Biopics, sondern auf innovative und kraftvolle Art und Weise - und definitiv aus einem anderen Blickwinkel - beleuchten wir mit unserem neuen TV-Event ,Freud' eine der ganz großen Persönlichkeiten Österreichs." Was als aufregender Projekt-Pitch auf der Berlinale 2017 begonnen habe, finde nun mit der Weltpremiere auf der Berlinale 2020 seinen Höhepunkt.



Quelle: SN