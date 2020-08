Bernhard Aichners "Für immer tot": Neue Krimikost im ORF

Zuwachs für die Fernsehkrimi-Landschaft: Mit dem Totengräber Max Broll und seinem Kompagnon, dem ehemaligen Fußballprofi Baroni, gesellt sich bald ein neues Ermittlerduo zu den vielen bestehenden Teams.

ORF und ZDF verfilmen den zweiten Band der Max-Boll-Krimis von Bestsellerautor Bernhard Aichner. In "Für immer tot" werden Laurence Rupp und Jürgen Vogel zu erleben sein, wie es am Montag hieß.

Für Regie und Drehbuch zeichnet Harald Sicheritz verantwortlich, in weitere Rollen schlüpfen Martin Wuttke, Valery Tscheplanowa, Hilde Dalik oder Gerhard Liebmann. Die Dreharbeiten zum Krimi laufen seit Anfang August und werden noch bis voraussichtlich Anfang September in Niederösterreich über die Bühne gehen. Ausgestrahlt werden soll "Broll - Für immer tot" kommendes Jahr auf ORF 1.

Autor Aichner sieht in Rupp und Vogel "die Idealbesetzung für die beiden Verrückten, die ich da erfunden habe", wird er vom Sender zitiert. "Sie verkörpern Krimihelden mit Herz und Leidenschaft, hochemotional, draufgängerisch und äußerst verwegen. Broll und Baroni werden Kult, darauf wette ich!" Für Sicheritz sind die Hauptfiguren "fleischgewordener Nonkonformismus und zugleich ernst zu nehmende, moderne Männer in einer Welt der starken Frauen. Ich liebe alles an diesem Projekt - die schöne Zusammenarbeit mit dem Romanautor, meinen tollen Cast und natürlich die spannende Geschichte."

Quelle: APA