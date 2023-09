Bertelsmann zu Künstlicher Intelligenz: "Wahrheit könnte unter die Räder kommen"

Der deutsche Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann sieht die Chancen von künstlicher Intelligenz (KI) vor allem in der Steigerung von Effizienz. "Das ist der nächste Quantensprung in Sachen Produktivität und damit auch eine Quelle von gesamtwirtschaftlichem Wachstum", sagte Konzern-Finanzchef Rolf Hellermann in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings gebe es auch Risiken in puncto Fake News.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Künstliche Intelligenz birgt Chancen und Risiken