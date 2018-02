Berufungsgericht milderte Strafe für Samsung-Chef Lee

Der Chef der Samsung-Gruppe und Vize-Verwaltungsratschef von Samsung Electronics, Lee Jae Yong, kommt nach einem Jahr im Gefängnis wieder frei. Ein südkoreanisches Berufungsgericht reduzierte am Montag seine ursprüngliche Haftstrafe wegen Korruption von fünf Jahren in eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren und ordnete seine sofortige Entlassung aus dem Gefängnis an.

SN/APA (AFP)/CHUNG SUNG-JUN Lee wurde wieder entlassen