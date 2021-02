Beschneidet die Pandemie die Pressefreiheit?

Laut Corona-Maßnahmengesetz können Behörden Unterlagen verlangen.

Seit Ausbruch der Coronapandemie blieb in kaum einem Lebensbereich ein Stein auf dem anderen. Aber wie ist es um eines der Fundamente der Demokratie bestellt - die Pressefreiheit? Ist der Journalismus in der Pandemie ebenso geschützt wie in Normalzeiten? Im Covid-19-Maßnahmengesetz ist etwa verankert, dass Behörden Kontrollen vornehmen und Unterlagen verlangen können.

Deshalb bestehe "kein wirklicher Grund zur Sorge", sagt Stephan Kliemstein, Salzburger Anwalt mit Schwerpunkt Medienrecht. Dieses Kontrollrecht der Behörden sei eingeschränkt worden: Es dürfe nur angewendet ...