Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy: "Frauen, mehr Mut!"

Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy spricht im Interview über das Abschiednehmen und warum sie das Wort Selbstoptimierung nicht mag.

Ihr erster Roman "Mondscheintarif" brachte ihr gleich den Durchbruch. Am Mittwoch liest Ildikó von Kürthy gemeinsam mit Schauspielerin Nicole Beutler um 20.30 Uhr im Theater Akzent in Wien aus ihrem aktuellen Roman "Es wird Zeit".

Wofür wird es denn Zeit? Ildikó von Kürthy: Man muss es ja ganz klar so sagen: Mit Anfang 50 hat man mehr als die Hälfte des Lebens hinter sich und das, was vor einem liegt, ist eine Zeit, die in jedem Fall von ...