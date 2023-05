Betriebe zahlen an der ORF-Abgabe kräftig mit

Der Bund rechnet mit knapp 62 Millionen Euro von den Unternehmen pro Jahr.

Wenn ab 1.1.2024 die neue ORF-Abgabe gilt, ändert sich auch einiges für Unternehmen. Bisher zahlen Firmen GIS-Gebühr, wenn sie tatsächlich "Rundfunkgeräte" betreiben, wie Hotellerie, Gastronomie oder Medien. Künftig müssen alle Betriebe ORF-Beiträge zahlen, die kommunalsteuerpflichtig sind. Im Gesetzesentwurf wird in der Folgenabschätzung davon ausgegangen, dass 238.000 (von rund 550.000) Unternehmen in Österreich beitragspflichtig sein werden, was mehr wäre als bisher, und in Summe knapp 62 Millionen Euro bringen soll. Ausgenommen sind Einpersonenunternehmen und Kleinstunternehmen mit einer Monatslohnsumme von weniger als ...