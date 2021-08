"Big Bang Theory"-Star Bialik moderiert nun "Jeopardy"

Die US-Schauspielerin Mayim Bialik (45) soll gemeinsam mit dem Produzenten Mike Richards (46) künftig die US-Ausgabe der populären Fernsehshow "Jeopardy!" moderieren.

"Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und bin überrascht und aufgeregt - das übersteigt alles, was ich mir je hätte vorstellen können", kommentierte Bialik per Kurznachrichtendienst Twitter.

Die werktägliche Ausgabe der Quiz-Show soll ab September Richards moderieren, Bialik soll für Sonder- und Ableger-Ausgaben zuständig sein. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem im vergangenen Jahr Moderator Alex Trebek an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben war. Der 1940 in Kanada geborene Moderator hatte die Show seit 1984 moderiert, gewann dafür mehrere Auszeichnungen und war in Nordamerika extrem beliebt.

Seitdem hatten die Produzenten zahlreiche Gastmoderatoren ausprobiert - unter anderem Bialik, die vor allem mit der Serie "The Big Bang Theory" berühmt geworden war. Bei "Jeopardy!" werden Wissensfragen gestellt, die Kandidaten können Geld gewinnen. Eine adaptierte Version der Show lief lange auch im deutschsprachigen Raum.