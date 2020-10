Von Maschinen, die auf Gedanken reagieren, bis zu Stammzellen, die am Computer konzipiert wurden: Die Roboterentwicklung legt stark zu. Doch offenbar gibt es immer noch Grenzen.

Ein Roboterarm, mitten im Raum drapiert. Plötzlich bewegt er sich. Gesteuert wird er nicht etwa durch einen Joystick - sondern rein durch Gedankenkraft.

Was wie Science-Fiction wirkt, ist technologisch möglich, und das bereits seit rund 17 Jahren. Miguel Nicolelis, Professor für Neurologie an der Duke School of Medicine in North Carolina, hat bereits 2003 der Affendame Aurora einen Sensor in das Gehirn implantiert, mit dem das Tier nach einer gewissen Lernphase durch ihre Gedanken den Roboterarm steuern konnte.

...