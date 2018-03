"Bild" verabschiedete sich vom Oben-ohne-"Bild-Girl"

Die "Bild"-Zeitung zieht einen Schlussstrich unter das nackte "Bild-Girl". "Wir werden keine eigenen Oben-ohne-Produktionen von Frauen mehr zeigen", schrieb die deutsche Boulevardzeitung am Montag. "Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion, aber auch unter unseren Leserinnen."

Das "Bild-Girl" werde es aber weiter geben. Erotische Kunst und Fotografie sei eine große Errungenschaft freier Gesellschaften. All die Frauen, die sich für das Blatt auszogen hätten, hätten "das freiwillig und mit großer Freude getan". Aber die Unterhaltung von Männern soll laut "Bild" die Kränkung von Frauen nicht in Kauf nehmen. "Deswegen werden wir solche Fotos auch nicht mehr produzieren". Bereits vor sechs Jahren waren die Oben-ohne-Mädchen in "Bild" von der Seite eins in das Blattinnere gewandert. Auch wenn es nun nackte Eigenproduktionen nicht mehr geben werde, sollen Nackt-Fotos, "über die das Land spricht", weiter gedruckt werden. (Apa/Dpa)