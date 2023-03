Bischof Wilhelm Krautwaschl: "Auch Jesus würde Social Media nutzen"

Tanzende Nonnen und Altpriester: Auch die steirische Kirche nutzt nun TikTok - ungeachtet der immer stärker werdenden Kritik an der App.

Eine Gruppe, in der sich auch Nonnen befinden, schwenkt bunte Tücher. Sie bewegen ihre Körper rhythmisch zu Discoklängen der schwedischen Popgruppe Abba: "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Ungewöhnlich. Der zweitälteste Pfarrer des Landes, geboren 1929, bewegt sich im Takt zu "Green Green Grass" von George Ezra. Rührend. Und drei Ordensschwestern covern mit Gitarre und ihren Stimmen einen Italohadern in einer Kapelle. Erfrischend.

Videos wie diese sind ab sofort auf pov.jesus, dem "Verkündigungskanal" der katholischen Kirche Steiermark ...