"Blickwechsel": ServusTV startet neues Nachrichtenmagazin

ServusTV lanciert ein neues Informationsformat: "Blickwechsel. Das Nachrichtenmagazin" soll ab 12. Jänner donnerstags um 21.15 Uhr Hintergründe und exklusive Recherchen zu aktuellen Themen liefern, wobei Aspekte im Fokus stehen sollen, die bisher wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden.

Als Moderatorin des halbstündigen Magazins agiert Katrin Prähauser, die in einer Aussendung über das Motto der Sendung aufklärte: "Erkenntnisgewinn statt Ideologie". Sie hat in jeder Sendung eine Expertin oder einen Experten im Studio zu Gast. Das Meinungsforschungsinstitut OGM liefert Befragungsergebnisse zu den jeweiligen Themen, die im Rahmen der Sendung analysiert und eingeordnet werden. Im Anschluss an "Blickwechsel" ist bei ServusTV das Diskussionsformat "Talk im Hangar-7" zu sehen.