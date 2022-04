Bob Odenkirk bekommt Stern auf Hollywoods "Walk of Fame"

"Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (59) wird auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 18. April soll der Schauspieler seinen Stern enthüllen - es ist die 2.720. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gastredner sind der Komiker David Cross und "Better Call Saul"-Co-Star Rhea Seehorn eingeladen.

