Bolsonaro kritisiert Facebook - und wird vom Presseverband angezeigt

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Facebook wegen Kontensperren seiner Anhänger attackiert.

Bolsonaro ortete bei seinem wöchentlichen Medienauftritt eine "Verfolgung" durch Facebook und sieht die Pressefreiheit bedroht. Der mit dem Coronavirus infizierte Präsident hustete bei seinem Auftritt am Donnerstag mehrmals, wirkte aber sonst fit.

Bolsonaro stößt sich auch daran, dass nur Konten seiner Anhänger gesperrt wurden und keine der linken Opposition. Seine Anhänger hätten keine Hassbotschaften verfasst, verteidigte er sie.

Facebook hatte am Mittwoch mitgeteilt, ein Desinformationsnetzwerk von brasilianischen Konten gesperrt zu haben, die spalterische politische Botschaften verbreitet hätten. Sie werden Personen zugeordnet, die für Bolsonaro sowie dessen Söhne Eduardo und Flavio gearbeitet haben sollen. Es gehe um mehr als 80 Konten auf Facebook und dem konzerneigenen Videodienst Instagram.

Facebook sieht sich mit zunehmendem Druck konfrontiert, stärker gegen Hassrede und Falschinformationen vorzugehen. Auf Initiative von Bürgerrechtsgruppen haben sich zahlreiche Firmen einem einmonatigen Werbeboykott angeschlossen.

Presseverband reicht Strafanzeige gegen Bolsonaro ein

Indessen hat der brasilianische Presseverband beim Obersten Gerichtshof eine Strafanzeige gegen Bolsonaro eingereicht. Der Verband wirft Bolsonaro vor, das Leben oder die Gesundheit anderer gefährdet zu haben sowie nichts gegen die Verbreitung einer ansteckenden Krankheit getan zu haben.

Während eines Fernsehinterviews am Dienstag, in dem Bolsonaro sein positives Testergebnis auf das Coronavirus bekanntgab, nahm er seine Maske in Anwesenheit von Journalisten ab. Die TV-Sender schickten die Reporter in Quarantäne.

Brasilien ist nach den USA am stärksten von dem Coronavirus betroffen. Mehr als 1,7 Millionen Menschen wurden positiv auf das neuartige Virus getestet, fast 68.000 sind daran gestorben.

Quelle: Apa/Reuters