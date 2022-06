Brad Pitt und "Top Gun: Maverick"-Regisseur drehen Rennfahrerfilm

Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, "Once Upon a Time in Hollywood") wird unter der Regie von Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") einen Formel-1-Rennfahrer spielen. Die Produktionsfirma Apple Studios stellte jetzt das noch titellose Filmprojekt vor.

