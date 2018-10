Brandstifter gegen die Menschlichkeit

Auf die reinigende Kraft des Feuers haben absolutistische Regimes und Systeme immer schon gesetzt. Besonders verwerflich waren die Scheiterhaufen der Heiligen Inquisition, der Hexen und Ketzer zum Opfer fielen. Bücherverbrennungen wiederum zielten auf die Kontrolle des Gedächtnisses der ganzen Menschheit ab. Bei einer Temperatur von 451 Grad Fahrenheit verbrennt auch bedrucktes Papier. Beschnitten wird dadurch jede durch Bücher erlangte geistige Freiheit, die nicht gleichgeschaltet werden kann. Ray Bradburys berühmter Roman "Fahrenheit 451" (1953) ist 1966 von François Truffaut mit Oskar Werner und Julie Christie verfilmt worden. Die neue amerikanische TV-Adaption liefert ein modernes Setting mit den aktuellen Stars Michael B. Jordan und Michael Shannon. Entscheidend ist die Botschaft, der Gewissenskonflikt, in den ein Feuerwehrmann im Dienst des allgewaltigen Regimes in den USA nach einem zweiten Bürgerkrieg gerät: "Lies doch erst einmal etwas, bevor du es verbrennst." Das erinnert an eine Zeit, als Feuerwehren noch Feuer löschten, statt sie anzuzünden.