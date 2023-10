"Brigitte" bekommt eine neue Chefredakteurin - Ergänzung

Susanna Riethmüller (41) wird neue Chefredakteurin der "Brigitte". Sie folgt auf Brigitte Huber (59), die seit 2009 für das Frauenmagazin von Gruner+Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland verantwortlich ist und "sich künftig neuen Herausforderungen widmen möchte", wie RTL am Dienstag mitteilte.

"In den kommenden Monaten bleibt Brigitte Huber der "Brigitte"-Redaktion weiterhin in beratender Funktion erhalten und wird den Übergang gemeinsam mit Susanna Riethmüller gestalten", heißt es in der Mitteilung.

Susanna Riethmüller war zuletzt als Chefredakteurin von "Strive", einem Wirtschaftsmagazin für Frauen, tätig. Davor war sie unter anderem stellvertretende Chefredakteurin und Digitalchefin von "Elle" und "Harper's Bazaar" gewesen. In ihrer neuen Position als Chefredakteurin von "Brigitte" ist sie für die journalistische Führung und die strategische Entwicklung der Marke über alle Kanäle verantwortlich. Dazu gehören laut Mitteilung unter anderem auch die Weiterentwicklung von Paid-Service-Formaten, stärkere crossmediale Vernetzung und der Auf- und Ausbau der Social-Media-Kanäle.