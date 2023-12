Bruckenberger, Waldner, Prokop: ORF-Newsroom-Chefredaktion fixiert

Fünf der sechs Führungspositionen wurden mit ORF-Journalisten besetzt.

Im multimedialen ORF-Newsroom wird seit über einem Jahr gearbeitet. Nun steht auch fest, wer die Redaktion am Küniglberg künftig führen soll. Johannes Bruckenberger, Gabriele Waldner-Pammesberger und Sebastian Prokop übernehmen als Trio die Chefredaktion, teilte der ORF am Freitag in einer Aussendung mit. Bruckenberger übernimmt die Leitung der Sendungs- und Plattformteams, Waldner-Pammesberger jene der multimedialen Fachressorts, und Prokop kümmert sich um die Newsteams.

Als ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter agieren Christian Braun-Staudinger (multimediale Fachressorts), Inka Pieh (Newsteams) und Eva Karabeg (Sendungs- und Plattformteams). Damit werden fünf der sechs Chefredakteursposten mit Personen aus dem ORF besetzt. Einzig Bruckenberger hat bisher nicht im größten Medienunternehmen des Landes gearbeitet. Er verbrachte den Großteil seiner journalistischen Karriere bei der APA, zuletzt als Chefredakteur. Die Chefredakteurin und beiden Chefredakteure sollen den Newsroom nach außen hin repräsentieren und Infoangebote, Breaking-News-Einstiege und Ressourcen über alle Plattformen und Sendungen hinweg koordinieren.