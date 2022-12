Bunte "Schrille Nacht": Regisseurin Mirjam Unger im Interview zu weihnachtlicher TV-Premiere

ORF-1-Premiere für einen siebenteiligen Weihnachtsfilm, der witzig, ironisch und gefühlsbetont ist.

Weihnachten auf Österreichisch und auf ORF? Man denkt an Fixpunkte wie die Filme "Single Bells", "O Palmenbaum" - beide waren auch heuer wieder zu sehen - und natürlich an die legendäre Weihnachtsfolge von "Ein echter Wiener geht nicht unter". Das alles sind Blicke zurück. Mit dem mit Arte koproduzierten Episodenfilm "Schrille Nacht" (Mittwoch, ORF 1, 20.15 Uhr, Freitag, Arte, 22.10 Uhr) wird der lobenswerte Versuch unternommen, Neuland zu bestreiten. Und unter den sieben Geschichten findet sich so manches TV-Kleinod wie ...