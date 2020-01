Buschbrände in Australien: "Fleabag"-Star spendet Golden-Globe-Anzug

Die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge will ihr Golden-Globe-Outfit versteigern, um Geld für den Kampf gegen die Waldbrände zu sammeln.

Das teilte die Autorin und Schauspielerin der Comedy-Serie "Fleabag" am Freitag in einem Video des Streaming-Dienstes Prime Video mit. Die Designer Ralph & Russo hätten der Versteigerung des Anzugs zugestimmt. Das Geld soll demnach unter anderem an das australische Rote Kreuz gehen. Am Freitagvormittag lag das Höchstgebot bei umgerechnet 47.700 Euro.

Seit Beginn der großen Buschfeuer im Oktober verbrannten in ganz Australien mehr als zehn Millionen Hektar Land. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben.

