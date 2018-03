"Café Puls" startet in den Vorabend

Das morgendliche "Café Puls" macht sich ab Montag auch im Vorabend von Puls 4 breit.

Ab dann gibt es werktags von 17.45 bis 18.45 Uhr mit "Café Puls - Das Magazin" ein Spin-off zu sehen. Hauptmoderatoren sind Barbara Fleißner und Max Mayhofer, eine Woche pro Monat präsentieren Dori Bauer und Manolito Licha, teilte der Privat-Sender am Freitag mit.

Mit der Magazin-Ausgabe will Puls 4 im Vorabend tagesaktuelle Flagge zeigen. "Wir schicken die Zuschauer in der Früh in den Tag und sind für sie da, wenn sie wieder nach Hause kommen", hatte Senderchefin Stefanie Groiss Horowitz das Konzept Ende Jänner im APA-Interview beschrieben. Inhaltlich verspricht der Sender einen "Themen-Mix aus Aktuellem, Lifestyle und Celebrity-News", das alles wird "schnell und dynamisch" präsentiert.

(APA)