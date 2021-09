CANAL+ will am österreichischen TV-Markt mitmischen

Der französische Film- und Streamingriese CANAL+ will ab kommendem Jahr im österreichischen TV-Markt mitmischen.

Dafür hat sich der zu Vivendi gehörende Anbieter mit A1 zusammengespannt, um lokale österreichische On-Demand-Angebote zu entwickeln. Noch im ersten Quartal 2022 wollen die beiden Partner mit dem Angebot starten. "Die CANAL+-Gruppe verfügt über großes Knowhow in der Entwicklung von Content und Angeboten für seine unterschiedlichen Märkte. Wir sind bereit, damit auch den österreichischen Markt zu erobern", so der CANAL+ Luxembourg Manager und Direktor von HD Austria, Martijn van Hout. Nach eigenen Angaben zählt die CANAL+-Gruppe 22 Millionen Abonnenten in 40 Ländern.