Caritas startet Online-Sozialberatung für Menschen in Notlagen

Die Caritas erweitert ihr Online-Angebot für Menschen in Notlagen. "Die Not wird bei vielen Menschen angesichts der Teuerungswelle immer größer", betonte Caritas-Österreich-Generalsekretärin Anna Parr in einer Aussendung am Montag, deswegen sei man nun auch online und via Sofort-Chats mit Hilfsangeboten zur Stelle.

In den 56 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich werden jährlich über 60.000 Menschen persönlich beraten und unterstützt. Dieses Angebot werde nun durch Online-Beratung erweitert. Der neue "Caritas Wegweiser" (www.caritas-wegweiser.at) schaffe Orientierung für Hilfesuchende, etwa bei Themen wie Wohnen, Pflege, Sucht oder bei finanziellen Problemen. Mit einigen wenigen Klicks werde die Fragestellung eingegrenzt und die Betroffenen erhalten dann weitere Informationen, ein passendes Hilfsangebot oder die richtige Anlaufstelle zur Verfügung gestellt.

"Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Mietkosten begleichen oder die plötzlich bis zu zweimal so hohe Stromrechnung zahlen sollen", so Parr. Bereits jede Alleinerziehende sei armutsgefährdet. "Viel zu viele Menschen in Österreich stehen vor der Frage: Wie soll ich meine Miete und Energierechnung bezahlen und meinen Kühlschrank füllen?" Diese Sorgen spiegelten sich auch in der Sozialberatung der Caritas wider. Die Erweiterung des Angebots sei somit auch die Antwort auf eine "Armutssituationen, die wir schon lange nicht mehr erlebt haben". "Betroffene wenden sich direkt an die Caritas Sozialberatung oder suchen verzweifelt nach Hilfe im Internet, weil sie nicht mehr weiterwissen", so Parr.

Anonym und niederschwellige Beratung

Das Angebot soll für Betroffene anonym und niederschwellig sein. Auch wenn viele Menschen nach Hilfe suchen, sei der erste Schritt oft mit Scham behaftet, so die Caritas. "Mit dem Caritas-Wegweiser gelangt man schnell und unkompliziert zur richtigen Sozialberatungsstelle, und mit der Online-Sozialberatung machen wir unsere Hilfe noch einfacher, schneller und auch anonym für alle zugänglich", so Parr. Nach der Kontaktaufnahme per E-Mail und Sofort-Chat werde online ein Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren - per Videochat, Telefon oder persönlich.

Besonders niederschwellig sei die neue Sofort-Chat-Funktion, so die Caritas: Menschen in Notlagen können ihre Fragen im Chat direkt und anonym an einen Caritas-Berater schreiben und erhalten umgehend eine Antwort. Der Chat sei etwa für Alleinerziehende, die zwischen Betreuungspflichten und Haushalt mobil und zeitlich schon stark gefordert sind, oder für schwer kranke Menschen, aber auch für besonders internetaffine, junge Person, ein Angebot. Diese müssten keine Sozialberatungsstelle aufsuchen, sondern man vereinfache den Menschen in unterschiedlichsten Notlagen den Zugang zu den Caritas-Services.