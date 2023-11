Cathy Hummels spielt beim "Traumschiff" mit

Jetzt ist sie auch Schauspielerin: Die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (35) heuert auf dem "Traumschiff" an.

In der für diesen Sonntag (20.15 Uhr) geplanten Ausstrahlung der Reise des ZDF-Luxusdampfers nach Namibia spielt sie eine Frau, die das Schiff verpasst und ihren Freund Robert (Florian Fitz) und ihre Schwester Claudia (Esther Schweins) allein nach Walvis Bay reisen lässt - mit "Traumschiff"-typisch vorhersehbaren Folgen. "Meine Großeltern haben "Traumschiff" geliebt. Es gehört zur deutschen Fernsehgeschichte einfach dazu. Wie das Oktoberfest zu München", sagte Hummels der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei "ganz klassisch angefragt" worden und "habe natürlich keine Sekunde gezögert, sondern direkt zugesagt".

Die 35-Jährige, die sonst bei RTLzwei "Kampf der Realitystars" moderiert und vor allem auf Instagram als Influencerin erfolgreich ist, schlüpft in die Rolle der Werbe-Fachfrau Juliane, die auf der Kreuzfahrt eigentlich ihren Geburtstag mit ihrem deutlich älteren Freund Robert feiern und ihn bei der Gelegenheit auch ihrer 15 Jahre älteren Halbschwester vorstellen wollte.

Sie verpasst allerdings die Abfahrt, kommuniziert in den folgenden Tagen per Chat und Video-Anrufen mit Schwester und Freund und verspricht nachzukommen. Dann fällt ihr allerdings auf, dass der bindungsscheue und auf deutlich jüngere Frauen stehende Mitfünfziger Robert ihr eigentlich zu alt ist und sie lieber jemand Knackigeren hätte. Wenn es nach Hummels geht, muss die Rolle nicht ihre letzte gewesen sein. "Ich liebe es, in Rollen zu schlüpfen und zu spielen. Ich kann mir das definitiv vorstellen. Unterricht habe ich auch schon genommen." Sie verriet auch ihr persönliches Traum-Urlaubsziel: "Hawaii. Ich war noch nie dort und wünsche es mir sehr", sagte die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels der dpa. "Ich bin kein Fan von Kälte. Also die Antarktis wäre nichts für mich."