CES 2019: Apple stichelt mit Datenschutz-Werbung gegen Google

Apple ist auch in diesem Jahr wieder nicht als Aussteller bei der Technik-Messe CES in Las Vegas dabei - der iPhone-Konzern zeigt aber mit einem Datenschutz-Werbebanner unübersehbare Präsenz.

"Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone", heißt es auf einer Hauswand neben dem Messegelände. Apple beansprucht für sich, die Privatsphäre der Nutzer mehr zu respektieren als etwa Facebook oder Google. Die CES-Aktion bekräftigt die aggressivere Gangart von Konzernchef Tim Cook, der unter anderem den Datenschutz bei Facebook direkt kritisierte. Die Werbung lehnt zugleich an den bekannten Spruch "Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas" an.

Apple steigt damit in den Werbe-Wettstreit zur CES ein. Schon im vergangenen Jahr pflasterte Google den Anzeigenplatz in der Stadt mit Werbung für seinen Sprachassistenten zu. In diesem Jahr fahren die Monorail-Wagen mit dem Schriftzug "Hey Google" - dem Weckwort des Google Assistant - direkt an dem Apple-Banner vorbei.

