ChatGPT: Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz?

Immer wieder gerät ChatGPT in die Negativschlagzeilen. Jetzt wurde in Italien eine Sperre des Chatbots beschlossen. Wird eine Einschränkung auch in Österreich folgen?

BILD: SN/MICHAGEHTRAUS - STOCK.ADOBE.COM Die Künstliche Intelligenz geriet in den vergangenen Wochen vermehrt in die Kritik.