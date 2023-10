Chefredakteur Martin Kotynek verlässt den "Standard"

Die Trennung erfolge "im gegenseitigen Einvernehmen und freundschaftlich", heißt es. "Standard"-Vorstand spricht von "unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich unserer Möglichkeiten am Markt".

Führungswechsel an der Spitze der Tageszeitung "Der Standard": Chefredakteur Martin Kotynek (40) verlässt nach sechs Jahren im gegenseitigen Einvernehmen mit Herausgeber Oscar Bronner und Vorstand Alexander Mitteräcker das Unternehmen. Dies gab "Der Standard" am Donnerstag in einer "In eigener Sache"-Erklärung bekannt. Bis auf weiteres übernehmen Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller als Team die Leitung der Redaktion. Bei diesen Personen handelt es sich um bisherige Stellvertreter des Chefredakteurs. "Es war ein großes Privileg, die ,Standard'-Redaktion sechs Jahre lang führen zu dürfen. Wir trennen uns im gegenseitigen Einvernehmen und freundschaftlich", sagte Kotynek auf SN-Anfrage.

"Ich danke Martin Kotynek für seine erfolgreiche Arbeit, die die Qualität unseres Journalismus und unsere investigative Kraft massiv gestärkt hat": Mit diesen Worten wird "Standard"-Herausgeber Oscar Bronner zitiert: "Martin hat den "Standard" inhaltlich genau in dem Sinne geführt wie ich ihn gegründet habe: unabhängig, liberal und kritisch." Kotynek habe in seiner Zeit als Chefredakteur wesentliche erfolgreiche Meilensteine gesetzt und die Integration von Print und Online vollendet. "Wir haben ihm viel zu verdanken, betonte "Standard"-Vorstand Alexander Mitteräcker. Nachsatz: "In letzter Zeit hatten wir unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich unserer Möglichkeiten am Markt und wie wir diesen begegnen sollten - weshalb wir in bestem Einvernehmen und freundschaftlich auseinander gehen."

Der ausgebildete Neurobiologe Martin Kotynek, der zunächst im Wissenschaftsjournalismus tätig war, kam über die "Süddeutsche Zeitung" und "Zeit Online"" nach Wien, wo er zum Zeitpunkt seines Antritts der Jüngste in der Riege der österreichischen Tageszeitungschefs war. Bereits in Jugendjahren war er für die Zeitschrift "Trend" und das "Elektrojournal" tätig.